السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"التعاون الخليجى" والاتحاد الأوروبى يبحثان آخر التطورات السياسية والأمنية

جاسم محمد البديوي
جاسم محمد البديوي

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، مع ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية أنه تم التأكيد، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن العام، على أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق بمجالات السلام والأمن والمناخ والأمن الغذائي بالقرن الإفريقي.

وفي السياق، التقى جاسم محمد البديوي بوزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، حيث بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الخليجية السويدية، والخليجية الأوروبية في عدد من المجالات التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

كما تم استعراض نتائج الاجتماع الوزاري المشترك السابع والعشرين الخليجي والأوروبي الذي عقد في مسقط 2023، مؤكدين أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها في الاجتماع.

وتطرق اللقاء إلى تطوير آلية التعاون بين مجلس التعاون مع السويد بشكل ثنائي، ومع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج العمل المشترك الخليجي الأوروبي 2022 - 2027، كما تم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأحداث الجارية في قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم.

 

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاتحاد الأوروبي قرن الإفريقي التطورات السياسية مؤتمر ميونخ للأمن العام

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