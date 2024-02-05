"التعاون الخليجي" يجدد التأكيد على دعمه للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، التأكيد على دعم المجلس للجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الاثنين/، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع التي تشهدها اليمن والبحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد البديوي، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له للوصول إلى الاستقرار السياسي المنشود، مرحبًا باستمرار جهود المملكة وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.