الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 43 منشأة بالإسكندرية لردع الممارسات الاحتكارية

حملات رقابية بالإسكندرية
حملات رقابية بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا تكثيف الحملات بجميع الأسواق وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء منتزه أول وثان وشرق والجمرك والعامرية أول ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 43 منشأة، والتحفظ على 2779 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1878 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و177 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 491 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

 

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حملة تفتيش مُكبرة على منطقة برج العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على عدد من مصانع الأعلاف والمواد الكيماوية، والتي أسفرت عن ضبط مصنعي أعلاف وذلك لحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وأخرى غير مدون عليها أي بيانات، وتم الضبط والتحفظ على 20000كجم كسب فول صويا مجهولة المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها بالإضافة، إلى 16000 كجم إضافات الأعلاف متنوعة مجهولة المصدر و2000 كجم مضاد للسموم مجهول المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وكذلك 14000 كجم ذرة صفراء غير مدون عليها بيانات الصلاحية.

وفي الإطار ذاته، تم ضبط مصنع مواد كيماوية تستخدم في الدهانات والبويات وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على 5000 كجم مسحوق عظام محظور حيازته واستخدامها دون ترخيص و3000 كجم مسحوق أظافر حيوانات مجهول المصدر.

حملات رقابية بالإسكندرية
حملات رقابية بالإسكندرية
حملات رقابية بالإسكندرية
حملات رقابية بالإسكندرية
حملات رقابية بالإسكندرية
حملات رقابية بالإسكندرية
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