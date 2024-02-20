الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى وجود عجز فى الأمصال واللقاحات البيطرية

الأمصال واللقاحات
الأمصال واللقاحات البيطرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية.

وقال المركز، في بيان، إنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع، سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعي على مستوى الجمهورية، حيث تتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفاعلية وبأسعار مناسبة، كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية، بالرقابة والمتابعة والتفتيش، للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، مشيرةً إلى قيامها برصد أي نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضخ كميات إضافية في حالة الاحتياج.

وناشد المركز والوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الأمصال واللقاحات البيطرية الجمهورية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وسائل الاعلام تحري الدقة الموضوعية

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