جنود في خدمة بيوت الله.. إطلاق حملة تنظيف المساجد بالإسكندرية (صور)

أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الاثنين، أولى فعاليات حملة تنظيف وإعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم، من مسجدي سيدي ياقوت العرش والإمام البوصيري، برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

شارك في الحملة كل من الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ على كمال بدير مسئول شئون المساجد بالمديرية، والشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك، وعدد من المفتشين والأئمة.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، خلال افتتاح فعاليات الحملة إن المديرية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لزيادة أعمال تنظيف وتطهير وإعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا: “نحن جميعا جنود في خدمة بيوت الله عز وجل وأن خدمتها شرف عظيم لنا ووسام على صدورنا”.

ووجه الشيخ "سلامة" بتعميم فعاليات الحملة على جميع مساجد الإسكندرية، في إطار سعي الوزارة لصيانة بيوت الله عز وجل وتنظيفها والاعتناء بها، فضلًا عن استمرار متابعة المساجد خلال فصل الشتاء لما تتعرض المحافظة للأمطار الغزيرة، كما أكد على وتوخي الحذر وأعلى درجات الحيطة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها من الأمطار وتفقد اسطحها بشكل دوري لإزالة أي تراكمات للمياه حفاظًا على بيوت الله.

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