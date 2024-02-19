الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جنود في خدمة بيوت الله.. إطلاق حملة تنظيف المساجد بالإسكندرية (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الاثنين، أولى فعاليات حملة تنظيف وإعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم، من مسجدي سيدي ياقوت العرش والإمام البوصيري، برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

شارك في الحملة كل من الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ على كمال بدير مسئول شئون المساجد بالمديرية، والشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك، وعدد من المفتشين والأئمة.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، خلال افتتاح فعاليات الحملة إن المديرية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لزيادة أعمال تنظيف وتطهير وإعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا: “نحن جميعا جنود في خدمة بيوت الله عز وجل وأن خدمتها شرف عظيم لنا ووسام على صدورنا”.

ووجه الشيخ "سلامة" بتعميم فعاليات الحملة على جميع مساجد الإسكندرية، في إطار سعي الوزارة لصيانة بيوت الله عز وجل وتنظيفها والاعتناء بها، فضلًا عن استمرار متابعة المساجد خلال فصل الشتاء لما تتعرض المحافظة للأمطار الغزيرة، كما أكد على وتوخي الحذر وأعلى درجات الحيطة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها من الأمطار وتفقد اسطحها بشكل دوري لإزالة أي تراكمات للمياه حفاظًا على بيوت الله.

IMG-20240219-WA0031
IMG-20240219-WA0031
IMG-20240219-WA0032
IMG-20240219-WA0032
IMG-20240219-WA0029
IMG-20240219-WA0029
IMG-20240219-WA0027
IMG-20240219-WA0027
أوقاف الإسكندرية شهر رمضان المعظم وزارة الأوقاف حملة تنظيف المساجد مساجد الإسكندرية

مواد متعلقة

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يكرم المتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتفقد المساجد للتأكد من تصريف الأمطار وجاهزيتها خلال الطقس المتقلب

"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد النور بقرية أبومسعود فى العامرية

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

وثائق العبور العظيم.. «الخطة سلامة».. أخطر عمليات الخداع السياسى فى حرب أكتوبر

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟