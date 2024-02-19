الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل قائمة جوائز بافتا.. أوبنهايمر يتصدر الفائزين بـ7 جوائز

فيلم أوبنهايمر
فيلم أوبنهايمر

تصدر أوبنهايمر(Oppenheimer) الفيلم المفضل لدى موسم الجوائز، قائمة جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" (BAFTA)، فقد فاز بسبع جوائز في هذا الحفل بما في ذلك جائزة أفضل مخرج وأفضل ممثل رئيسي وجائزة أفضل فيلم.

من جهته عبر كريستوفر نولان مخرج فيلم أوبنهايمر خلال حفل البافتا أمس، عن شكره  في أول فوز له في حفل البافتا، لشركة Universal، على إتاحة الفرصة له في إخراج هذا الفيلم وإظهار ما لديه من امكانيات في هذا العمل، وذلك وفق شبكة "CNN" الأمريكية.

txt

بغياب كيت ميدلتون.. انطلاق حفل توزيع جوائز بافتا 77

تفاصيل قائمة جوائز بافتا

فيما حصد فيلم "Poor Things" أيضًا خمس جوائز، بما في ذلك جائزة إيما ستون لأفضل ممثلة رئيسية.

كما واصلت نجمة فيلم "The Holdovers" دافين جوي راندولف السيطرة على فئة أفضل ممثلة مساعدة خلال هذا الموسم. 

وفي خطابها خلال تسلمها جائزة بافتا شكرت دافين جوي زميلها في العمل بول جياماتي قائلة "أنت تمثل كل ما هو رائع وجيد في مهنتنا".

كذلك فاز فيلم الدراما الرهيبة عن الهولوكوست "The Zone of Interest" للمخرج جوناثان جلازر بجائزة الفيلم البريطاني المتميز، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، بينما لم يحصل فيلم "Barbie" وفيلم "Saltburn" وفيلم "Maestro" والفيلم الضخم الذي أخرجه مارتن سكورسيزي "Killers of the Flower Moon" على أي جوائز في حفل بافتا.

ووفق الشبكة الأمريكية، شهد الحفل أيضًا مشاركة بعض الأساطير السينمائية بما في ذلك توم كروز، ومايكل جاي فوكس، الذي قدم جائزة أفضل فيلم، كما حضر الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا الحفل في إطار الواجب العام بعد إصابة زوجته كاثرين أميرة ويلز، وتشخيص والده الملك تشارلز، بالسرطان.

بث جوائز بافتا

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه بعد حفل البافتا، ستكون جوائز نقابة ممثلي الشاشة التي ستُبث على شبكة Netflix في 24 فبراير الحدث الوحيد الآخر الكبير قبل حفل الأوسكار في 10 مارس المقبل.

ومع هذا لم يتم بث حفل البافتا مباشرة، فقد تم بثه على "BBC One" في المملكة المتحدة ويمكن مشاهدته على BBC iPlayer وBritBox.

txt

سيد بدرية ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان البافتا (صور)

بافتا BAFTA جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام قائمة جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام أوبنهايمر Oppenheimer كريستوفر نولان The Holdovers إيما ستون

مواد متعلقة

"الأوريغامي" يترك بصمة فنية وعاطفية على قصص الحب

الاستعداد الناجح للحياة الزوجية أبرزها.. ما أهمية تحسين مهارات التواصل؟

مستشار برنامج المناخ العالمى يحذر من كارثة على كوكب الأرض بحلول عام 2050

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

خروج 46 طالبًا من مصابي "حادث السيرك" من المستشفى بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟