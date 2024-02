تفاصيل قائمة جوائز بافتا.. أوبنهايمر يتصدر الفائزين بـ7 جوائز

تصدر أوبنهايمر(Oppenheimer) الفيلم المفضل لدى موسم الجوائز، قائمة جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" (BAFTA)، فقد فاز بسبع جوائز في هذا الحفل بما في ذلك جائزة أفضل مخرج وأفضل ممثل رئيسي وجائزة أفضل فيلم.

من جهته عبر كريستوفر نولان مخرج فيلم أوبنهايمر خلال حفل البافتا أمس، عن شكره في أول فوز له في حفل البافتا، لشركة Universal، على إتاحة الفرصة له في إخراج هذا الفيلم وإظهار ما لديه من امكانيات في هذا العمل، وذلك وفق شبكة "CNN" الأمريكية.

تفاصيل قائمة جوائز بافتا

فيما حصد فيلم "Poor Things" أيضًا خمس جوائز، بما في ذلك جائزة إيما ستون لأفضل ممثلة رئيسية.

كما واصلت نجمة فيلم "The Holdovers" دافين جوي راندولف السيطرة على فئة أفضل ممثلة مساعدة خلال هذا الموسم.

وفي خطابها خلال تسلمها جائزة بافتا شكرت دافين جوي زميلها في العمل بول جياماتي قائلة "أنت تمثل كل ما هو رائع وجيد في مهنتنا".

كذلك فاز فيلم الدراما الرهيبة عن الهولوكوست "The Zone of Interest" للمخرج جوناثان جلازر بجائزة الفيلم البريطاني المتميز، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، بينما لم يحصل فيلم "Barbie" وفيلم "Saltburn" وفيلم "Maestro" والفيلم الضخم الذي أخرجه مارتن سكورسيزي "Killers of the Flower Moon" على أي جوائز في حفل بافتا.

ووفق الشبكة الأمريكية، شهد الحفل أيضًا مشاركة بعض الأساطير السينمائية بما في ذلك توم كروز، ومايكل جاي فوكس، الذي قدم جائزة أفضل فيلم، كما حضر الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا الحفل في إطار الواجب العام بعد إصابة زوجته كاثرين أميرة ويلز، وتشخيص والده الملك تشارلز، بالسرطان.

بث جوائز بافتا

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه بعد حفل البافتا، ستكون جوائز نقابة ممثلي الشاشة التي ستُبث على شبكة Netflix في 24 فبراير الحدث الوحيد الآخر الكبير قبل حفل الأوسكار في 10 مارس المقبل.

ومع هذا لم يتم بث حفل البافتا مباشرة، فقد تم بثه على "BBC One" في المملكة المتحدة ويمكن مشاهدته على BBC iPlayer وBritBox.