الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستشار برنامج المناخ العالمى يحذر من كارثة على كوكب الأرض بحلول عام 2050

كوكب الأرض
كوكب الأرض

يشهد كوكب الأرض تغيرات متسارعة تبرز تحذيرات علمية جديدة تجذب الأنظار إلى عواقب تغير المُناخ المحتملة في المستقبل القريب، لذا سنناقش في هذا التقرير تفاصيل التحذيرات العلمية وضرورة التحرك السريع لتفادي كوارث المناخ المحتملة، ودور المجتمع الدولي في مواجهة هذا التحدي العالمي الهائل.

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وقال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي: هذه التحذيرات تُعلن عن حاجة ملحّة للتصدي لتحديات تنطوي على ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية على الكوكب، مؤكدًا أنه رغم قياس درجات الحرارة كل 100 سنة، إلا أن الزيادة الحرارية المسجلة في القرن الماضي تشكل تحديًا كبيرًا، وتنبأ بأن سطح الأرض قد يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتجاوز الواحد ونصف درجة بحلول عام 2050 إذا لم نتصدَ لهذه الأزمة بشكل علمي.

وشدد "علام"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أهمية اتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع درجات الحرارة، وأن تخطيط الواحد ونصف درجة قد يؤدي إلى كوارث طبيعية، منها الجفاف والتصحر وارتفاع مستوى سطح المياه في البحار والمحيطات، مؤكدًا أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تغيير في أنواع البكتيريا، مثل البكتيريا النتروباكتور التي تلعب دورًا في منتجات الأمان الغذائي للبقوليات، مشيرًا إلى ما حدث في الإسماعيلية حيث تأثرت محاصيل المانجو بسبب تغيرات في البيئة البكتيرية بموجة برد خلال فصل الصيف، ما أدى إلى عدم استكمال نمو المانجو وفقدان الإسماعيلية لحوالي 40% من إنتاجها من المانجو.

وكشف عن أنه من الممكن العودة إلى الشكل الطبيعي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، بتنفيذ التوصيات التي صدرت في مؤتمرى "كوب 27" في مصر، و"كوب 28" في الإمارات.

وفي ختام تصريحاته، دعا "علام" الدول الصناعية إلى التزام أكبر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، لتحقيق أمن غذائي أفضل وللحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ارتفاع درجات الحرارة الم ناخ برنامج المناخ العالمي استخدام الطاقة النظيفة انبعاثات الغازات الدفيئة

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