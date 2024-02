الاستعداد الناجح للحياة الزوجية أبرزها.. ما أهمية تحسين مهارات التواصل؟

2/14/2024 10:26:40 AM

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 10:26 ص 2/14/2024 10:26:40 AM

تعتبر زيارة خبراء العلاقات الزوجية خطوة حكيمة للأفراد الذين يسعون لبناء علاقات زوجية قوية ومستقرة، سواء كانوا مقبلين على الزواج أو متزوجين بالفعل، فمن خلال توجيههم وتقديم النصائح المهنية، يمكن لهؤلاء الخبراء أن يساعدوا في تحسين الاتصال، وحل المشكلات، وتعزيز التفاهم بين الشركاء.

سنتطرق إلى العديد من الجوانب التي تبرز أهمية وفوائد زيارة هؤلاء الخبراء، بالإضافة إلى توضيح بعض الشائعات التي قد تحول دون استفادة الأفراد من هذه الزيارات.

ووفقًا لما جاء بكتاب العلاقات "Saving your marriage before it starts" تعتبر زيارات خبراء العلاقات الزوجية أمرًا ذا أهمية بالغة للأفراد الذين يعتزمون الزواج أو للأزواج المتزوجين بالفعل.

إليك بعض النقاط المهمة لتوضيح أهمية هذه الزيارات:

1. تعزيز الاتصال العاطفي: يساعد الخبراء في تعزيز الاتصال العاطفي بين الشريكين من خلال تقديم النصائح والتوجيهات لتعزيز فهمهما المتبادل وتطوير مهارات التواصل.

2. تحسين مهارات التواصل: يمكن للخبراء تقديم استراتيجيات فعالة لتحسين مهارات التواصل بين الأزواج، مما يساهم في تقوية العلاقة وحل المشكلات بشكل بناء.

3. توجيه في حل المشكلات: يمكن لخبراء العلاقات الزوجية توجيه الأزواج في تحليل المشكلات التي قد تواجههم وتقديم الحلول البناءة لها.

4. تحسين الوعي الذاتي والشريكي: يمكن للزيارات الدورية مع خبراء العلاقات الزوجية مساعدة الأفراد في فهم أفضل لأنفسهم ولشركائهم، مما يسهم في تقوية العلاقة.

5. الوقاية من الانفصال والطلاق: من خلال استشارات العلاقات الزوجية، يمكن تجنب العديد من المشكلات التي قد تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق، وبالتالي تحقيق الاستقرار العاطفي والأسري.

وتنتشر بعض الشائعات حول عدم فائدة زيارات خبراء العلاقات الزوجية، ومن بين هذه الشائعات:

1. تكلفة مرتفعة وعائد ضعيف: يعتقد بعض الناس أن تكلفة زيارات خبراء العلاقات الزوجية مرتفعة مقارنة بالفائدة التي يمكن الحصول عليها، وهذا قد يجعلهم يترددون في اللجوء إليها.

2. مشاكل لا يمكن حلها: قد يعتقد البعض أن بعض المشاكل الزوجية لا يمكن حلها من خلال الاستشارات العلاجية، مما يجعلهم يستسلمون للظروف دون محاولة لتحسين الوضع.

3. انتقادات المجتمع: قد يشعر البعض بالخجل أو الاستهزاء من قبل المجتمع إذا قاموا بزيارة خبراء العلاقات الزوجية، مما يمنعهم من طلب المساعدة رغم الحاجة إليها.

4. قلة الثقة في العلاج النفسي: قد يشك البعض في فعالية العلاج النفسي بشكل عام، مما يجعلهم يتجنبون زيارة خبراء العلاقات الزوجية تحت ضغط الاعتقاد بعدم فائدتها.

ويظن البعض إنهم ليسوا بحاجة إلى زيارات المتخصصين ويمكن فهم هذا الاعتقاد لعدة أسباب، منها:

1. الثقة في القدرات الشخصية: قد يظن بعض الأشخاص أنهم قادرون على حل مشاكلهم العاطفية والعلاقية بمفردهم دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.

2. الخبرة السابقة: قد يعتقد بعض الأشخاص أنهم لا يحتاجون إلى زيارة متخصصي العلاقات الزوجية لأنهم لم يواجهوا مشاكل كبيرة في العلاقات السابقة، أو لم يتمتعوا بتجارب سابقة مؤلمة في هذا المجال.

3. الاعتقاد بالتغلب الذاتي: قد يعتقد بعض الأشخاص أنهم قادرون على التغلب على أي مشكلات تنشأ في العلاقة الزوجية بمفردهم من خلال التجارب الشخصية والنصائح من الأصدقاء والعائلة.

4. الخجل أو الاعتبار الاجتماعي: قد يشعر بعض الأشخاص بالخجل أو يعتبرون زيارة متخصصي العلاقات الزوجية أمرًا محرجًا، وبالتالي يفضلون تجنب هذه الخطوة.

5. الاعتقاد بأن العلاقة قوية بما يكفي: قد يعتقد بعض الأشخاص أن علاقتهم الزوجية قوية بما يكفي للتعامل مع أي تحديات تنشأ دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.

على الرغم من هذه الاعتقادات، فإن زيارة متخصصي العلاقات الزوجية يمكن أن تكون مفيدة لأي شخص، سواء كانت لتقوية العلاقة الحالية أو لتجهيز الأفراد للحياة الزوجية المستقبلية بشكل أفضل.