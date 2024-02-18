من الحشاشين لحق عرب.. بروموهات مسلسلات رمضان 2024 للشركة المتحدة تحقق انتشارا واسعا

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسلات رمضان 2024 ، إذ يفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان، وهو شهر الصوم والفرحة و"اللمة الحلوة".

برومو مسلسل الحشاشين فى رمضان 2024

يقدم مسلسل الحشاشين تاريخ جماعة الحشاشين، التي كان يترأسها "حسن الصباح"، ويجسده النجم كريم عبدالعزيز، وتقع الأحدث في عام 1000، وهي أقدم جماعة قتالية عرفها التاريخ، حيث تدور الأحداث في القرن الحادي عشر الميلادي.

https://www.instagram.com/reel/C3LRsxPIN3X/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b5f24f62-0c50-4031-85af-98fd33d2003b

برومو مسلسل عتبات البهجة

"يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة".. يقولها النجم يحيى الفخراني في بداية البرومو.

https://www.facebook.com/umsegypt/videos/327193226996270/

برومو مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى

أعلنت شركة سينرجى عن برومو مسلسل "حق عرب"، من بطولة النجم أحمد العوضى، حيث يقدم المسلسل العوضي في دراما شعبية، تمتزج مع الإنسانية والرومانسية، و"الجدعنة".

والمسلسل من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

https://www.facebook.com/watch?v=956140389178830

مسلسل إمبراطورية ميم فى رمضان 2024

تدور أحداث المسلسل حول أسرة سعيدة مكونة من الأب و6 من الأبناء، وتتعاقب مشاكل الأبناء في مراحلهم المختلفة، ما يسمح للعمل بمناقشة قضايا الأجيال الشابة، كما سلط المسلسل الضوء على أمور تربوية ونفسية تخص الأسرة.

والمسلسل من بطولة النجم خالد النبوي وقصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1160624538647631

برومو مسلسل فراولة بطولة نيللى كريم

تطل النجمة نيللي كريم على جمهورها بعمل كوميدي، باسم "فرولة"، ومن خلال الإعلان التشويقي للمسلسل نجد أن "فراولة، قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه

https://www.facebook.com/umsegypt/videos/1128487034957630/

البرومو التشويقى لمسلسل المعلم

يخوض الفنان مصطفي شعبان السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال شخصية جديدة عليه وهى “تاجر السمك”

https://fb.watch/qhWoA1_A14/

البرومو التشويقى لمسلسل كامل العدد بلس1

طرحت شركة المتحدة، البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد بلس1، الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن بطولة النجوم شريف سلامة ودينا الشربيني والفنانة القديرة إسعاد يونس.

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

https://www.facebook.com/umsegypt/videos/364208323079415/

برومو مسلسل سر إلهي في موسم رمضان 2024

https://fb.watch/qhWl_JO9kV/

برومو مسلسل "بابا جه" في رمضان 2024

ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، ويشاركه البطولة نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف.

https://fb.watch/qhWl_JO9kV/

مسلسل صيد العقارب في موسم رمضان 2024

يدور المسلسل صيد العقارب حول فتاة تتمرد على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل بتجارة سموم العقارب، فتعكف على استخلاص سم العقارب وبيعه، وتلك الفتاة تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، وتشتعل الأحداث.