سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 2024/2/19 مقابل الجنيه المصرى والدولار

يحرص الكثير من المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 /2 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر محرك جوجل، حيث استقر سعر الريال السعودي أمام سعر الجنيه المصري، اليوم ليحافظ سعر الريال اليوم بمصر على آخر مستويات رسمية تكون معلنة، طبقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 /2 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 /2 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزى المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

ويستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل سعر الدولار الأمريكي بمعاملات البنك المركزي السعودي عند مبلغ ٠٫٢٧ دولار أمريكي في كل ريال واحد.

وسيتم صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الريال السعودي اليوم بمبلغ ٣٫٧٥ ريال.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سعر ريال سعودي مقابل أسعار الليرة السورية اليوم الإثنين مبلغ ٣٬٤٦٧٫١٦ ليرة سورية.

سعر 5 ريال سعودي قيمة ١٧٬٣٣٥٫١ ليرة سورية.

سعر 10 ريال سعودي مبلغ ٣٤٬٦٧٠٫٣ ليرة سورية.

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أسعار العملات في مصر اليوم

ووفقا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري، نقدم أسعار العملات مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، والتي قد جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم الإثنين

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين

33 جنيه للشراء.

33.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.59 جنيه للشراء.

38.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.21 جنيه للشراء.

100.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.