سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2024/2/18 مقابل الجنيه المصرى  

مع استعداد المعتمرين لأداء عمرة شهر شعبان ورمضان يستعدون لتجهيز عملة الريال السعودي للسفر بها إلى المملكة العربية الشقيقة لشراء احتياجاتهم وطلباتهم وفق العملة الأساسية للدولة.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري على النحو التالي:

8.2195 جنيه للشراء.

8.2550 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في معاملات البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في معاملات بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار



يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي عند ٠٫٢٧ دولار أمريكي لكل ريال واحد.

وويتم صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بقيمة ٣٫٧٥ ريال.



سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية



سعر ريال سعودي مقابل الليرة السورية ٣٬٤٦٧٫١٦ ليرة سورية.

سعر 5 ريال سعودي ١٧٬٣٣٥٫١ ليرة سورية .

سعر 10 ريال سعودي ٣٤٬٦٧٠٫٣ ليرة سورية.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

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30.9586 جنيه للبيع.

يورو

33.0899 جنيه للشراء.

33.2433 جنيه للبيع.

جنيــه إسترليـنى

38.6757 جنيه للشراء.

38.8623 جنيه للبيع.

دولار كنـدى

22.7624 جنيه للشراء.

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كرون دانمركى

4.4394 جنيه للشراء.

4.4586 جنيه للبيع.

كرون نرويجى

2.9133 جنيه للشراء.

2.9267 جنيه للبيع.

كرون ســويدى

2.9399 جنيه للشراء.

2.9531 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

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35.0646 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

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دينــار كويتى

100.0265 جنيه للشراء.

100.4855 جنيه للبيع.

درهم إماراتي

8.3931 جنيه للشراء.

8.4294 جنيه للبيع.

دولار إســـترالي

20.0315 جنيه للشراء.

20.1293 جنيه للبيع.

دينــار البحــرين

81.7675 جنيه للشراء.

82.1226 جنيه للبيع.

ريـــال عمـــانى

80.0664 جنيه للشراء.

80.4161 جنيه للبيع.

ريـــال قطــــرى

8.4504 جنيه للشراء.

8.4923 جنيه للبيع.

دينـار أردنـى

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43.7083 جنيه للبيع.

يوان صينى

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4.3040 جنيه للبيع.