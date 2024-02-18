تجديد حبس 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه في أسوان

أمرت نيابة الاموال العامة، بتجديد حبس 3 متهمين بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة وشخصين - لأحدهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان؛ لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ50مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.