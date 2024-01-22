حبس 3 سيدات بتهمة غسل 55 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة

قررت نيابة الاموال العامة، اليوم، حبس 3 سيدات بتهمة غسـل قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهن الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتكوينهن فيما بينهن تشكيلا عصابيا نسائيا، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء (العقارات – الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.