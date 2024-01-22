الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 سيدات بتهمة غسل 55 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة

متهم
متهم

قررت نيابة الاموال العامة، اليوم،  حبس 3 سيدات بتهمة غسـل قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهن الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتكوينهن فيما بينهن تشكيلا عصابيا نسائيا، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء (العقارات – الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الأموال العامة المواد المخدرة مكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية غسل الأموال الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

غسل 7 ملايين جنيه.. استمرار حبس تاجر العملات الأجنبية المشبوهة 15 يومًا

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ارتباك داخل معسكر الفراعنة بسبب رحيل صلاح.. كلوب خالف الاتفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة