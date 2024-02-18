الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الجيزة يجازى مدراء الإشغالات والتنظيم والمتابعة بالعمرانية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة مديري إدارات الإشغالات والتنظيم والمتابعة الميدانية بحي العمرانية وعدد من موظفي تلك الإدارات، في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه. 
 

قرار محافظ الجيزة جاء بعد رصد عدم المتابعة الميدانية لحالة الإشغالات

واتخذ محافظ الجيزة هذا القرار بعد رصد عدم المتابعة الميدانية لحالة الإشغالات في شوارع العدوي سليم والثلاثيني بحي العمرانية، ما أدى إلى وجود تعديات من المحال والمنشآت التجارية على نهر الطريق وإعاقة حركة المواطنين، بالإضافة إلى رصد أعمال بناء وتشطيبات دون ترخيص في شارع عثمان محرم، ووجود كابل كهربائي مكشوف في شارع كمال منصور المتفرع من عدوي سليم، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة للمواطنين.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي بولاق الدكرور لقطاع النظافة، ورئيس القطاع الجنوبي للنظافة بحي بولاق الدكرور، وذلك لتقصيرهما في العمل، ما أدى إلى تواجد بؤر للمخلفات في شارعي الملكة والمساكن، وشوارع ترعة عبدالعال ١ والشوربجي والمساكن.

مجازاة مدير إدارة التنظيم بحى المنيرة الغربية

وأصدر المحافظ قراراً بمجازاة مدير إدارة التنظيم بحي المنيرة الغربية، ومدير الإدارات الهندسية بحي المنيرة، وذلك لعدم التعامل الفوري مع مخالفات البناء التي تم رصدها دون ترخيص.

وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط في الشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة.

وأوضح اللواء أحمد راشد المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.

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