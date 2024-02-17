الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طبيب يكشف جهود الدولة المتواصلة لتوفير علاج الأورام السرطانية للمواطنين (فيديو)

الأورام السرطانية
الأورام السرطانية

كشف الدكتور حسين خالد أستاذ الأورام، عن جهود الدولة المتواصلة لتوفير علاج الأورام السرطانية للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك جهود متواصلة من الدولة لتوفير علاج الأورام السرطانية للمواطنين.

وأضاف أنه تم استحداث جناح بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي بمعهد الأورام.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتيح الجناح الإشعاعي بمعهد الأورام عمل 20 ألف جلسة إشعاع سنويا، موضحًا أنه تم تجهيز الجناح بغرفة تحكم عن بعد تتيح للأطباء والفنيين التواصل عبر أجهزة، فضلًا عن غرفة مجهزة لانتظار واستقبال المرضى.

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