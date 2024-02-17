الأحد 18 فبراير 2024
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وزير العدل الفلسطينى: نشكر الجيش المصرى على دعمه قضيتنا (فيديو)

محمد الشلالدة
محمد الشلالدة

أكد محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل خطرا على الأمن العربي والدولي، ودعا إلى تحرك عاجل لوقفه.

وأشاد الشلالدة، في حديثه للإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، بالدور الذي يلعبه الجيش المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948، وبالموقف الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأعرب عن أمله في أن تتوصل الجهود الوساطية إلى حل سريع لإنهاء العنف في غزة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة إبادة جماعية من قبل الاحتلال الصهيوني.

وطالب الشلالدة، إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، والتي خلفت دمارا وقتلى وجرحى.

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