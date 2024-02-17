وزير العدل الفلسطينى يتهم أمريكا بعرقلة وقف إطلاق النار (فيديو)

اتهم وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرتين، مطالبا مجلس الأمن بالتدخل العاجل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الشلالدة، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، رفضه التام لقضية التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أنها تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال الشلالدة إن الحرب لا تزال مستمرة وإن إسرائيل ترتكب جرائم إرهاب سياسي وعسكري واقتصادي بحق الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الحق والعدالة والسلام.

وأضاف الشلالدة أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إبرام اتفاقية سلام تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة وتحقيق مصيرهم الوطني وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.