السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزى| وولفرهامبتون يسقط توتنهام.. وأستون فيلا يتغلب على فولهام

توتنهام وولفز
توتنهام وولفز

سقط توتنهام أمام نظيره وولفرهامبتون بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

سجل هدفي وولفرهامبتون اللاعب جواو جوميز في الدقيقتين 42 و63 بينما جاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 46.

 

وحقق فريق أستون فيلا الفوز على فولهام بهدفين لهدف، حيث سجل للفيلانز أولي واتكينز “هدفين” في الدقيقتين 23 و56 بينما جاء هدف فولهام الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق رودريجو مونيز.

 

كما واصل فريق أرسنال عروضه القوية ومطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز عريض على مضيفه بيرنلي بنتيجة 5/صفر مساء السبت في الجولة 25 من المسابقة.



سجل أهداف المباراة مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا "ثنائية" ولياندرو تروسارد وكاي هافيرتز في الدقائق 4 و41 و47 و66 و78.



حقق أرسنال فوزه الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني أمامه ليفربول في الصدارة بـ57 نقطة بعد فوزه على برينتفورد بنتيجة 1/4 ظهر السبت.



أما بيرنلي فبقى عاجزا عن الانتصارات في سبع مباريات متتالية، حيث اكتفى بتعادلين وخمس هزائم ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.



وفي مباريات أخرى سقط توتنهام هوتسبير أمام ضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2/1، وفاز أستون فيلا على مضيفه فولهام بنفس النتيجة، ونوتنجهام فورست على وست هام يونايتد بنتيجة 2/صفر، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بنتيجة 2/2.
 

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