بعد سداسية وست هام.. أرسنال يدك شباك بيرنلى بخماسية فى الدورى الإنجليزى

دك فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، شباك مضيفه بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بخمسة أهداف دون رد.

ويأتي انتصار أرسنال الكبير على بيرنلي بعد فوزه في الجولة الماضية على وست هام بسداسية نظيفة.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

واستحوذ فريق أرسنال على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، كما قدموا أداءً هجوميًا مميزًا منذ بداية الشوط، وضغطوا على دفاعات بيرنلي لتسجيل هدف مبكر.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة الرابعة بعدما تسلم تمريرة من جابرييل مارتينيلي على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق أرسنال لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، فيما لم يقدم فريق بيرنلي أي محاولة هجومية على المرمى خلال أحداث الشوط.

وتحصل أرسنال على ركلة جزاء سجلها بوكايو ساكا في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بتسديدة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو أرسنال كرتين على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرتان من الملعب، فيما لم يسدد فريق بيرنلي أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ لاعبو أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بيرنلي.

واستمر استحواذ لاعبي أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، كما انفرد لاعبوه بالأداء الهجومي بينما لم يهدد فريق بيرنلي مرمى الجانرز طوال أحداث الشوط.

وأضاف بوكايو ساكا ثاني أهدافه وثالث أهداف أرسنال في المباراة بالدقيقة 47 بعد تمريرة من زميله أوديجارد واخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى الشباك.

واستمر الضغط من فريق أرسنال لزيادة فارق الأهداف، وسجل ليونارد تروسارد الهدف الرابع للجانرز في الدقيقة 66.

وأضاف كاي هافيرتز الهدف الخامس لأرسنال في الدقيقة 78 بصناعة من زميله كيوير.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي الفريقين لتسجيل الهدف السادس لأرسنال، بينما حاول لاعبو بيرنلي تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقائق التالية.

وسدد لاعبو أرسنال 6 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب، بينما لم يسدد فريق بيرنلي أي كرة على المرمى من 7 محاولات طوال أحداث المباراة.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق بيرنلي.