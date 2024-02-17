السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

آرسنال يتقدم على بيرنلي بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

تقدم فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على مضيفه بيرنلي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين دون رد.

واستحوذ فريق أرسنال على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، كما قدموا أداءً هجوميًا مميزًا منذ بداية الشوط، وضغطوا على دفاعات بيرنلي لتسجيل هدف مبكر.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة الرابعة بعدما تسلم تمريرة من جابرييل مارتينيلي على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق أرسنال لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، فيما لم يقدم فريق بيرنلي أي محاولة هجومية على المرمى خلال أحداث الشوط.

وتحصل أرسنال على ركلة جزاء سجلها بوكايو ساكا في الدقيقة 41 من عمر الشوط الاول بتسديدة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو أرسنال كرتين على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، فيما لم يسدد فريق بيرنلي أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ لاعبو أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بيرنلي.

ارسنال بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج مباراة بيرنلي وارسنال

الأكثر قراءة

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

تغريم رضا عبدالعال 15 ألف جنيه فى سب ثلاثى الأهلى

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج