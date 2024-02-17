آرسنال يتقدم على بيرنلي بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تقدم فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على مضيفه بيرنلي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين دون رد.

واستحوذ فريق أرسنال على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، كما قدموا أداءً هجوميًا مميزًا منذ بداية الشوط، وضغطوا على دفاعات بيرنلي لتسجيل هدف مبكر.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة الرابعة بعدما تسلم تمريرة من جابرييل مارتينيلي على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق أرسنال لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، فيما لم يقدم فريق بيرنلي أي محاولة هجومية على المرمى خلال أحداث الشوط.

وتحصل أرسنال على ركلة جزاء سجلها بوكايو ساكا في الدقيقة 41 من عمر الشوط الاول بتسديدة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو أرسنال كرتين على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، فيما لم يسدد فريق بيرنلي أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ لاعبو أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بيرنلي.