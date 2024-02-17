الجوع يقتل الطفلة "حنين" فى بيت حانون

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، وفاة الطفلة "حنين صالح حسن جمعة" البالغة من العمر 8 سنوات من عزلة بيت حانون.

وأشار المرصد الأورومتوسطي، إلى أن الطفلة توفيت بسبب الجوع الشديد، حيث كانت تعاني من نقصٍ حاد في الكالسيوم.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وصل 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى ارتقوا جراء استهداف طائرات الاحتلال عدة مناطق في المحافظات الوسطى "النصيرات، المخيم الجديد، قرية الزوايدة، معسكر دير البلح".

83 شهيدًا و125 مصابًا فى 9 مجازر لجيش الاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 83 فلسطينيًا وإصابة 125 آخرين في 9 مجازر نفَّذها جيش الاحتلال بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 28858 شهيدًا و68677 مصابًا.