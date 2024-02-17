السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجوع يقتل الطفلة "حنين" فى بيت حانون

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، وفاة الطفلة "حنين صالح حسن جمعة" البالغة من العمر 8 سنوات من عزلة بيت حانون.

وأشار المرصد الأورومتوسطي، إلى أن الطفلة توفيت بسبب الجوع الشديد، حيث كانت تعاني من نقصٍ حاد في الكالسيوم.

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مظاهرات حاشدة فى المدن والعواصم الأوروبية والعربية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على غزة

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وصل 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى ارتقوا جراء استهداف طائرات الاحتلال عدة مناطق في المحافظات الوسطى "النصيرات، المخيم الجديد، قرية الزوايدة، معسكر دير البلح".

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خبير بالشأن الإسرائيلى: التناقض ما زال سيد الموقف فى الإدارة الأمريكية بخصوص الحرب فى غزة

83 شهيدًا و125 مصابًا فى 9 مجازر لجيش الاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 83 فلسطينيًا وإصابة 125 آخرين في 9 مجازر نفَّذها جيش الاحتلال بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 28858 شهيدًا و68677 مصابًا.

المرصد الأورومتوسطي بيت حانون مستشفى شهداء الأقصى المحافظات الوسطى دير البلح

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