الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الكرملين: ليس لدينا معلومات حول وفاة أليكسي نافانلي

المعارض الروسي أليكسي
المعارض الروسي أليكسي نافانلي

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، مساء اليوم الجمعة، إنها لا تملك أي  معلومات لديها حول وفاة المعارض الروسي أليكسي نافانلي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن مصلحة السجون الروسية تتحرى للوقوف على جميع ملابسات وفاة نافالني، لكنه ليس لديه معلومات حول الأمر.

وفاة السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالنى فى السجن

وسبق، وأعلنت مصلحة السجون في منطقة يامالو- نينيتس، اليوم الجمعة، عن وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني.

وقالت مصلحة السجون الاتحادية بمنطقة يامالو- نينيتس، المتمتعة بالحكم الذاتي، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن نافالني "شعر بتوعك" بعد المشي اليوم الجمعة و"فقد وعيه على الفور تقريبا".

وأضافت أنه تم استدعاء الطاقم الطبي، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاش نافالني، وذكرت أنه يجري تحديد سبب الوفاة.

وفي ديسمبر الماضي،  أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن بالغ القلق بشأن مكان وجود المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني.

وأكد بلينكن أن نافالني أصبح الآن في عداد المفقودين في نظام السجون الروسي.

وجدد بلينكن دعوته مرة أخرى إلى إطلاق سراح نافالني فورا، ووضع حد للقمع المستمر للأصوات المستقلة في روسيا.

ولم يمثل زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني في جلسة المحكمة المقررة يوم الإثنين، ولم تتم رؤيته أو سماع صوته منذ 15 يومًا. وسط تكهنات بأنه تم نقله سرا إلى سجن آخر أو أنه في حالة صحية خطيرة.

وأثارت الأمم المتحدة مخاوف من "الاختفاء القسري" الذي سيتزامن مع إطلاق حملة الرئيس فلاديمير بوتين لإعادة انتخابه في مارس 2024.

وأدانت الولايات المتحدة، الحكم الجديد الذى صدر بحق المعارض الروسي، أليكسى نافالني، والقاضى بسجنه 19 عاما إضافية بتهمة "التطرف.

وكانت محكمة روسية أصدرت حكما بسجن نافالني، المسجون أساسا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف" سيمضيها فى سجن آخر فى ظروف صعبة.

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