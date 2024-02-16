سياسى فلسطينى لـ"الدستور": عملية كريات ملاخى نتيجة انتهاكات الاحتلال فى غزة والضفة

علق عدد من الخبراء الفلسطينيين على حادث إطلاق النار في مستوطنة كريات ملاخي شرق أسدود مساء اليوم الجمعة، التي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين والعدد مرشح للزيادة نظرًا لخطورة الإصابات، وإصابة 6 آخرين.

وفي هذا السياق، قال عزيز العصا، الباحث السياسي الفلسطيني، إن ما يجري في قطاع غزة من استهداف للمدنيين، بخاصة النساء والأطفال والمرضى في غرف الإنعاش والمشافي ومراكز الإيواء للمهجرين، والتهجير وتهجير المهجرين.. إلخ، أدى إلى حالة من الاحتقان والغضب في نفوس الشباب.



وتابع "العصا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما يحدث في غزة بالتزامن مع مداهمات ليلية ونهارية للبيوت الآمنة في مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وتدمير البنى التحتية، والتنكيل بالسكان، واعتقالهم، والزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات، بلا رحمة، وبلا أي التزام باللوائح والقوانين الدولية، أضف إلى ذلك حالة الإفقار، بالقرصنة على الاستحقاقات المالية للسلطة وفق اتفاقيات دولية، ونهب الأموال من المصارف.



وأشار "العصا" إلى أن كل ذلك وغيره مما لم يذكر، سيؤدي إلى حالة احتقان وغضب عارم يجعل الشباب يُقدم على أفعال ثأرية، تؤدي إلى اشتعال المنطقة، والفلتان لحد عدم القدرة على السيطرة على الأوضاع.

راسم عبيدات: عملية "كريات ملاخي" ردًا على ما يقوم به الاحتلال في غزة

فيما قال راسم عبيدات، الكاتب والباحث السياسي، على مقتل الإسرائيليين في موقف للحافلات شمال كريات ملاخي بعسقلان، مؤكدًا أن ما جرى في هذه العملية وغيرها من العمليات، يأتي في إطار ردود الأفعال الطبيعية على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.

وقال عبيدات، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نشهد كل يوم في قطاع غزة المزيد من المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع وتدمير المساكن والبنى التحتية، بالإضافة إلى ما يجري في المسجد الأقصى واستمرار حصاره منذ بداية 7 أكتوبر، ومنع المصلين من الوصول إليه بحرية لأداء صلاتهم في مسجد الأقصى.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عملية "كريات ملاخي" في عسقلان، تذكرنا بأن كل إسرائيل أصبحت خط مواجهة؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".