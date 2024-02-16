الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الأونروا": 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت نتيجة العدوان الإسرائيلي

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونشرت "الأونروا" في منشور لها على منصة "إكس" اليوم، لقطات تظهر تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك بعض مراكزها الصحية.

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"الصحة العالمية": نحاول الوصول لمجمع ناصر الطبى فى غزة بعد اقتحامه

70%من البنية التحتية المدنية دمرت وتعرضت لأضرار بالغة

ولفتت الأونروا إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمرافق الرعاية الصحية، فإن أكثر من 70% من جميع البنية التحتية المدنية قد دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة.

وأكدت الوكالة الأممية أنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة.

وسبق، وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنها تحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي، وهو أكبر مستشفى عامل في قطاع غزة، بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

 إسرائيل تنتهك المؤسسات الصحية في قطاع غزة أمام أعين الجميع

 وأوضح المنظمة أن إسرائيل تنتهك المؤسسات الصحية في قطاع غزة أمام أعين الجميع، لا مراقب ولا محاسب، والهدف الأساسي من ذلك إنهاء المنظومة الصحية وجعل الشعب الفلسطيني أعزل يواجه مصيره دون رحمة أو شفقة.

وتم إخلاء مجمع ناصر الطبي من المرضى بطريقة غير إنسانية، كما أوقف جيش الاحتلال مولدات المستشفى، ويتم التعامل بحالة من التقشف الشديد وتشغيل الأجهزة فقط على الأقسام الحيوية.

وأدي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمجمع ناصر الطبي وهو المستشفى الرئيسي بجنوب غزة إلى حدوث فوضى لمئات الموظفين والمرضى بداخله، حيث قال مسئولو الصحة، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص في العناية المركزة استشهدوا بعد انقطاع الأكسجين عنهم.

وتقوم قوات الاحتلال بتفتيش المنشأة تحت ذريعة، أن بقايا المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بداخلها.

وجاء الاقتحام بعد أن حاصرت القوات مجمع ناصر الواقع في مدينة خان يونس الجنوبية لمدة أسبوع تقريبًا، حيث يعاني الموظفون والمرضى وآخرون بالداخل تحت نيران كثيفة وتناقص الإمدادات، بما في ذلك الطعام والماء.

الأونروا المرافق الصحية قطاع غزة العدوان الإسرائيلى البنية التحتية المدنية

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