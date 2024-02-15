الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الأونروا" تُحذر: اجتياح القوات الإسرائيلية لرفح سيزيد الأمور تعقيدا

الحرب في غزة
الحرب في غزة

قالت إيناس حمدان القائم بأعمال المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، إنّ أي عملية عسكرية برية إسرائيلية في مدينة رفح ستزيد الأمور تعقيدًا.

وأضافت أن الأمور في رفح تتجه نحو الأسوأ، في ظل الوضع الإنساني الذي بلغ مستوى مأساويًّا للغاية.

وأشارت إلى انتشار الأمراض في مدينة رفح بشكل كبير، كما أن أعداد النازحين تجاوزت الـ1.5 مليون نازح، وهم متكدسون في مدينة رفح ذات المساحة الصغيرة.

ونوهت بأن عدد سكان غزة لم يكم يتجاوز 280 ألف نسمة في الوضع الطبيعي، لكنها تضم حاليًّا أكثر من 1.4 مليون نازح.

وأفادت بأن هؤلاء النازحين لا يعرفون إلى أن يتجهون إذا ما شنّت إسرائيل عملية برية في الفترة المقبلة.

إيناس حمدان اللاجئين الفلسطينيين الأونروا غزة رفح الوضع الإنساني

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