الخارجية الروسية تستدعى سفير أوزبكستان لدى موسكو

استدعت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، السفير الأوزبكستاني المفوض فوق العادة لدى موسكو، بوتيرجون أسادوف، إلى مقرها حيث قدمت له احتجاجا يتعلق بتصريحات رئيس جامعة الصحافة والإعلام في بلاده، شيرزود كودراتخودجاييف.

وكان كودراتخودجاييف، قال في مقابلة مع قناة "ألتيريغو" على "يوتيوب"، إن "سكان أوزبكستان الذين لا يعرفون لغة الجمهورية هم محتلون أو أغبياء".

وقالت الوزارة إن "كودراتخودجاييف تحدث بطريقة مسيئة للغاية وغير مقبولة على الإطلاق عن سكان أوزبكستان الذين لا يتحدثون لغة الجمهورية".

وأضافت أن "مضمون ولهجة مثل هذه التصريحات يتناقض تماما مع علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجي المتعمق التي تربط روسيا وأوزبكستان، التي حظيت بمزيد من التطور التدريجي نتيجة لاجتماع قادة بلدينا بأكتوبر 2023 في موسكو".

وأعربت عن "ثقتها في أن غالبية سكان أوزبكستان لا يتفقون مع منطق كودراتخودجايف، كما أن روسيا لا تربط تصريحاته بمزاج شعب الجمهورية".

وأفادت الوزارة بأننا "واثقون من أنهم في أوزبكستان كما في روسيا، يحافظون بعناية على ذكرى تاريخنا المشترك الممتد لقرون عديدة وصفحاته المشرقة، بما في ذلك في المقام الأول، النضال المشترك ضد الفاشية والنصر الكبير على ألمانيا النازية".