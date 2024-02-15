الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا تخفض توقعاتها للنمو مع تدهور توقعات الاتحاد الأوروبي

فرنسا
فرنسا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنه سيعيد النظر في توقعات النمو الرسمية للحكومة خلال الأيام المقبلة، بينما تتدهور التوقعات بالنسبة للدول الأوروبية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن لومير القول: "لدينا في أوروبا معدل نمو أقل بكثير من الولايات المتحدة، وتقوم جميع الدول الأوروبية بمراجعة توقعاتها للنمو.. سأقوم بذلك أيضا في الأيام المقبلة".

وتعتمد ميزانية الحكومة لعام 2024 في الوقت الحالي على زيادة بنسبة 1.4% في إجمالي الناتج المحلي هذا العام، ولكن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها إلى أقل بكثير من هذا المستوى خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت المفوضية الأوروبية، قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إنها تتوقع تحقيق نمو في فرنسا بنسبة 0.9% فقط هذا العام.

وزير المالية الفرنسي برونو لومير توقعات النمو اوروبا الولايات المتحدة

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