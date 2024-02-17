فيليب لازارينى: إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير "الأونروا"

صرح فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، أن إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير الوكالة.

وقال "لازاريني"، في تصريحات لصحيفة تاميديا السويسرية، اليوم، إن مطالبة إسرائيل باستقالته جزء من هذه الحملة.

وتابع مفوض "الأونروا": "في الوقت الحالي، نواجه حملة واسعة ومنسّقة من إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا، هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة، هناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة".

وأشار "لازاريني" إلى أنه يكفي النظر فقط إلى عدد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا.

ولفت "لازاريني" إلى قرارات الكنيست الإسرائيلية، لا سيما إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، والأمر المعطى للشركات العاملة في ميناء أسدود بالتوقف عن تفريغ شحنات معينة من المواد الغذائية المخصصة للأونروا، مبينا أن كل هذه الطلبات تأتي من الحكومة الإسرائيلية.

وأكد "لازاريني" تضرر أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا منذ بداية الحرب في غزة.

وشدد مفوض الأونروا على أن الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تطالب باستقالته، قائلا: "لا تستهدفني شخصيًا، بل تستهدف المنظمة بأكملها، وهذه الدعوات لاستقالتي هي جزء من حملة لتدمير الأونروا".

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال تعامل بوحشية مع أطباء تم اعتقالهم منذ أسبوع

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها حصلت على صور تظهر الوحشية التى تعاملت بها قوات الاحتلال مع طبيبين تم اعتقالهما قبل أسبوع من مستشفى الأمل.

وأضافت الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي: "قام الاحتلال بالتنكيل بهما وضربهما وإهانتهما قبل أن يفرج عنهما أمس".

وأكدت الهلال الأحمر الفلسطيني، على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 12 من طواقمه منهم 7 من داخل مستشفى الأمل قبل أسبوع، معربة عن قلقها الشديد على سلامة طواقمها المعتقلة، والذين لا يزال مصيرهم مجهولًا- بحسب البيان-.