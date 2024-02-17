السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فيليب لازارينى: إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير "الأونروا"

مفوض الأونروا
مفوض الأونروا

صرح فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، أن إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير الوكالة.

وقال "لازاريني"، في تصريحات لصحيفة تاميديا السويسرية، اليوم، إن مطالبة إسرائيل باستقالته جزء من هذه الحملة.

txt

لازارينى: الاحتلال يشن حملة منسقة ضد الأونروا لإلغاء عودة اللاجئين الفلسطينيين لأرضهم

وتابع مفوض "الأونروا": "في الوقت الحالي، نواجه حملة واسعة ومنسّقة من إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا، هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة، هناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة".

وأشار "لازاريني" إلى أنه يكفي النظر فقط إلى عدد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا.

ولفت "لازاريني" إلى قرارات الكنيست الإسرائيلية، لا سيما إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، والأمر المعطى للشركات العاملة في ميناء أسدود بالتوقف عن تفريغ شحنات معينة من المواد الغذائية المخصصة للأونروا، مبينا أن كل هذه الطلبات تأتي من الحكومة الإسرائيلية.

وأكد "لازاريني" تضرر أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا منذ بداية الحرب في غزة.

وشدد مفوض الأونروا على أن الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تطالب باستقالته، قائلا: "لا تستهدفني شخصيًا، بل تستهدف المنظمة بأكملها، وهذه الدعوات لاستقالتي هي جزء من حملة لتدمير الأونروا".

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال تعامل بوحشية مع أطباء تم اعتقالهم منذ أسبوع

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها حصلت على صور تظهر الوحشية التى تعاملت بها قوات الاحتلال مع طبيبين تم اعتقالهما قبل أسبوع من مستشفى الأمل.

وأضافت الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي: "قام الاحتلال بالتنكيل بهما وضربهما وإهانتهما قبل أن يفرج عنهما أمس".

وأكدت الهلال الأحمر الفلسطيني، على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 12 من طواقمه منهم 7 من داخل مستشفى الأمل قبل أسبوع، معربة عن قلقها الشديد على سلامة طواقمها المعتقلة، والذين لا يزال مصيرهم مجهولًا- بحسب البيان-.

فيليب لازاريني الأونروا إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين الكنيست الإسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

تغريم رضا عبدالعال 15 ألف جنيه فى سب ثلاثى الأهلى

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج