السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: إسرائيل تحاول ضرب "الأونروا"

الأونروا
الأونروا

حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور تيسير أبوجمعة، من وقوع كارثة على الصعيد الإنساني وعلى صعيد القتلى والجرحى إذا ما تم اجتياح رفح، نظرًا لتجاوز عدد النازحين في رفح المليون وأربعمائة ألف شخص يعيشون على مساحة صغيرة من الأرض.

وقال "أبوجمعة"، في حديثه مع "الدستور"، إنه لا يعتقد بحدوث اجتياح لرفح حاليًا إلا بالتنسيق المسبق مع السلطات المصرية والأمريكية، مؤكدًا على وجود معارضة قوية من السلطات المصرية والولايات المتحدة الأمريكية لأي عملية برية قد تحدث في رفح قبل التنسيق معها.

وأضاف أبوجمعة أن إسرائيل تسعى لإقحام السلطات المصرية للتدخل في القضية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في سياق محاولتها لتعزيز سيطرتها على محور فلادلفيا.

سيناريوهات متوقعة

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أن هناك سيناريوهين متوقعين للنازحين المتواجدين برفح على الجانب الفلسطيني إذا ما تم اجتياحها من قبل إسرائيل، الأول إما بتوجههم إلى سيناء، والثاني بتوجههم للمنطقة الوسطى مثل دير البلح والنصيرات، حيث يشاع أنها مناطق آمنة وأن إسرائيل تنسق أنها أقامت بها بعض الخيام للاستعداد لإيواء اللاجئين، لكنه يعتقد عدم اعتبارها مناطق آمنة حسب ما يتم تداوله عنها، وأن الرأي الأرجح هو بتوجه النازحين لسيناء.

ووجّه "أبوجمعة" الضوء إلى النقاط الرئيسية للخلاف القائم بين نتنياهو ومجلس الحرب، مشيرًا إلى أنها تتمثل في السبيل الذي ينبغي اتباعه للانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب، مشيرًا إلى أن جذور تلك الخلافات تعود إلى الرهان السياسي لمستقبل نتنياهو الذي يتوقف على نتائج الحرب الحالية، وبالتالي، فإن أحد المسائل الرئيسية التي تُشكل مصدر الخلاف الحالي هي رغبة رئيس الوزراء في توجيه اللوم إلى قادة الجيش بسبب هجوم 7 أكتوبر، وعدم رغبتهم الحالية في التقدم لاجتياح رفح. 

ونفى "أبوجمعة" وجود أنفاق بمقر الأونروا، محذرًا من استخدام تلك المزاعم لاستهداف المنشآت المدنية، وردًا على مزاعم تداولتها وسائل إعلام عبرية، داعيًا إلى عدم استخدام تلك الادعاءات كذريعة لاستهداف المدنيين وإيقاف المساعدات للأونروا.

واستنكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس قيام الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بقطع المعونات بذريعة وجود أنفاق وانتماء بعض موظفي "الأونروا" لحركة حماس، وقال إن هذا ليس سببًا كافيًا لقطع المعونات عن الأونروا التي تعتبر المصدر الرئيسي لاستمرار الفلسطينيين في غزة.

واختتم عما أثارته "القناة ١٢" العبرية عن نقل معبر رفح لكرم أبوسالم، قائلًا إنه أمر لا يمكن حدوثه وأنها مجرد فرقعة إعلامية، واصفًا إياها بأنها "بالون هوائي" لجس نبض الجانب المصري الذي يسيطر على معبر رفح.

رفح النازحين اجتياح رفح محور فلادلفيا دير البلح

مواد متعلقة

حماس: إسرائيل مسئولة عن عدم إحراز تقدم فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

الاتحاد الإفريقى: إدانة إسرائيل بـ"العدل الدولية" انتصار للدول الداعمة لفلسطين

برلمانية الوفد: مزاعم إسرائيل بشأن الأنفاق تستهدف شرعنة احتلال محور فلادلفيا

الأكثر قراءة

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها السويسرى فى الدقهلية

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية