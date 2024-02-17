تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى وأبوالغيط فى العاصمة أديس أبابا

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على هامش مشاركتهما بالدورة الـ37 للاتحاد الإفريقي.

وأطلع أشتية، أبوالغيط في صورة تداعيات عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أن الأولوية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع اجتياح إسرائيلي لرفح، وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل يستجيب لاحتياجات الناس العاجلة.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإطلاق مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى إثيوبيا فارس القب، والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.

"أشتية": مطلوب من العالم الاعتراف بدولة فلسطين ووضع مجلس الأمن جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال

سبق، ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، لدى مشاركته في القمة الإفريقية، إلى نبذ إسرائيل دوليًا وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته خلال القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، أن الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل دولة مراقبة في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي.

وتابع أن إسرائيل دولة أبرتهايد ودولة تمييز عنصري بالقانون والممارسة، وهناك تقارير دولية وثقت ذلك من هيومان رايتس ووتش وامنستي، وبعد كل الذي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني، هل يعقل أن يكون أحد مع إسرائيل وسياساتها؟