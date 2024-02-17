السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يوجه قوافل توعوية إلى جنوب سيناء ومرسى مطروح

القافلة
القافلة

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قوافل التوعوية لهذا الأسبوع إلى محافظتيِّ جنوب سيناء ومرسى مطروح، ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها. 

txt

رئيس المعاهد يهنئ طلاب الأزهر ومعلميه لفوزهم بـ18 مركزًا في "الأسبوع العربي للبرمجة"

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن برنامج عمل القوافل يستهدف عددًا من القضايا المهمة والمشكلات الأسرية والمجتمعية المعاصرة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، مشيرًا إلى أنه يركز على جميع أفراد الأسرة، ما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة. 

وأضاف عياد، أن إطلاق القوافل دوريًا يأتي في إطار اهتمام الأزهر بالنزول إلى أرض الواقع والتواصل مع الناس والاستماع إليهم والتعرف على الأفكار التي تدور في أذهانهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وتبسيط معاني الإسلام والتركيز على التعامل الحسن بين الناس، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.

من جهته، قال الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن اللقاءات والندوات التي سيتم عقدها تعمل على تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون ومساعدة الآخرين، من خلال التواصل الفعَّال مع جميع فئات المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم.

مجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قوافل التوعوية ضمن استراتيجية الأزهر

مواد متعلقة

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وكيفية احياءها

رابط التقديم.. وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

المفتى: الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريحين

صفوت عمارة: صيام التطوع فى شهر شوال بمنزلة السُنة المؤكدة

خطيب الجامع الأزهر: اليقظة هى سلاح الأمة الإسلامية فى مواجهة التحديات

برئاسة القطاع الدينى.. وزير الأوقاف يشكل لجنة الإعداد لشهر رمضان

شروط وتفاصيل.. "الأوقاف" تعلن عن وظائف جديدة "إمام وخطيب ومدرس"

موضوع خطبة الجمعة اليوم "حق الطفل والنشء ورعايته"

الأكثر قراءة

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

تغريم رضا عبدالعال 15 ألف جنيه فى سب ثلاثى الأهلى

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج