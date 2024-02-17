"البحوث الإسلامية" يوجه قوافل توعوية إلى جنوب سيناء ومرسى مطروح

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قوافل التوعوية لهذا الأسبوع إلى محافظتيِّ جنوب سيناء ومرسى مطروح، ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن برنامج عمل القوافل يستهدف عددًا من القضايا المهمة والمشكلات الأسرية والمجتمعية المعاصرة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، مشيرًا إلى أنه يركز على جميع أفراد الأسرة، ما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة.

وأضاف عياد، أن إطلاق القوافل دوريًا يأتي في إطار اهتمام الأزهر بالنزول إلى أرض الواقع والتواصل مع الناس والاستماع إليهم والتعرف على الأفكار التي تدور في أذهانهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وتبسيط معاني الإسلام والتركيز على التعامل الحسن بين الناس، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.

من جهته، قال الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن اللقاءات والندوات التي سيتم عقدها تعمل على تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون ومساعدة الآخرين، من خلال التواصل الفعَّال مع جميع فئات المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم.