الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

رابط التقديم.. وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

رابط تقديم وظائف وزارة الاقاف 

ولمن يرغب في التقديم في وظائف وزارة الاوقاف 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من خلال هذا الرابط..

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شروط وتفاصيل.. "الأوقاف" تعلن عن وظائف جديدة "إمام وخطيب ومدرس"

 

شروط تقديم وظائف وزارة الأوقاف 2024

  • أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
  • أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
  • ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
  • ألا يزيد سنة المتقدم عن 10 عاما في تاريخ نشر الإعلان..
  • أن يكون  المتقدم خريج أحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، الآتية.
  • كلية الدعوة الإسلامية.
  • كلية أصول الدين.
  • كلية الدراسات الإسلامية والعربية.
  • كلية الشريعة.
  • كلية القرآن الكريم.
  • كلية اللغة العربية.
  • كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية.
  • كلية الإعلام جامعة الأزهر.
  • كلية التربية جامعة الأزهر ( اللغة العربية – اللغة الإنجليزية- اللغة الفرنسية ).
  • أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.
  • أن يحتاز المتقدم الامتحانات  في هذا الشأن.
  • أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة.
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.
  • أن يقدم المتقدم إقرار بالوزارة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعين بقبول العمل في اي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لنا تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.
  • سداد مبلغ مقدراه 26 جنيها لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع (البنك الأهلي المصري- بنك مصر – بنك القاهرة)، على رقم حساب الجهاز المركزي للتنظيم  0781200/450/9حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع- على أن يكون تاريخ الإيصال لا حق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
وزارة الأوقاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إمام وخطيب ومدرس المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية تقديم وظائف وزارة الاقاف

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