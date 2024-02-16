رابط التقديم.. وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

رابط تقديم وظائف وزارة الاقاف

ولمن يرغب في التقديم في وظائف وزارة الاوقاف 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من خلال هذا الرابط..

شروط تقديم وظائف وزارة الأوقاف 2024