الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين "البحوث الإسلامية" يُشيد بجهود شيخ الأزهر فى دعم المجمع

د. نظير عياد
د. نظير عياد

وجَّه الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الشكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه الدائم للأنشطة العلمية والتثقيفية التي ينفذها المجمع تحت رعاية وتوجيه، ولعلَّ آخرها رعايته ودعمه للمؤتمر العلمي الذي عُقد مؤخرًا بالتعاون بين المجمع وجامعة عين شمس بعنوان: «علوم الفلك والآثار في الحضارات الإنسانية» وشارك فيه الكثير من الباحثين وقدم رؤي وأطروحات متنوعة حول علوم الفلك ودورها المهم في إثراء الحضارة الإنسانية، وجهود علماء المسلمين في هذا الشأن.

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المشاركون بمؤتمر "البحوث الإسلامية": علوم الفلك والآثار تراث الماضي ونواة نهضة الحاضر

وقال الأمين العام، إن ما يقوم به المجمع من جهود نوعية للارتقاء بالوعي العام المجتمعي والحفاظ على استقراره ودعم منظومة القيم المجتمعية والأخلاقية به، من خلال ما ينظمه من قوافل دعوية وحملات توعية وندوات تثقيفية، يأتي استجابة لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر وحرصه الدائم على نشر الوعي المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع.

وأشار "عياد" إلى أن الإمام الأكبر يُعنى عناية خاصة بالجهود العلمية التي ترسِّخ للفهم المنضبط في المجتمع، وتحول دون انتشار كل فكر منحرف بعيد عن الوسطية والاعتدال، وهو ما تعكسه تلك الإصدارات العلمية التي قدمها الأزهر بجميع قطاعاته ومن بينها إصدارات السلسلة العلمية مجمع البحوث الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من جانب مختلف شرائح المجتمع.

الدكتور نظير عي اد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

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