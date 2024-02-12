الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يستقبل وفدًا تايلانديًا لبحث تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، وفدا تايلانديًّا رفيع المستوى، يضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي التايلاندي.

txt

لأول مرة فى تاريخ الأزهر.. سيدة من ذوى الهمم تتولى رئاسة إدارة تعليمية

وفي مستهلِّ الزيارة، تحدَّث فضيلة وكيل الأزهر عن العلاقة الوطيدة التي تجمع من الأزهر وتايلاند، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر حريص على تزويد طلابه بالفكر الوسطي الذي ينشد السلام وينبذ التطرف بكل أشكاله، مؤكدًا أن باب الأزهر مفتوح دائمًا لأبناء تايلاند الذين يلقون اهتمامًا كبيرًا من الأزهر وشيخه فضيلة الإمام الأكبر.

وأضاف فضيلته، أن الأزهر يقدر لتايلاند اهتمامها بطلابها الذين يدرسون بالأزهر الشريف ورعايتها لهم، وأن الأزهر يسعى دائمًا لزيادة المنح لأبناء دولة تايلاند، حيث يقدم الأزهر ١٨٨ منحة لطلاب تايلاند، مشددًا على أن خريجي الأزهر في تايلاند يسهمون في بناء وطنهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم في تايلاند، وأن المناهج الأزهرية التي درسها طلاب الأزهر تؤهلهم أن يكونوا أئمة يدعون للخير والسلام ونبذ التطرف، لافتًا إلى أن الأزهر يقوم باستضافة أئمة تايلاند وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتقديم الفهم الصحيح حول مختلف القضايا والمستجدات.

من جانبه، أعرب الوفد التايلاندي عن تقديره جهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في الاهتمام بالطلاب الوافدين وتخريج علماء يسهمون في خدمة دولة تايلاند، مشيرًا إلى أن خريجي الأزهر في تايلاند يتمتعون بسمعة طيبة، ويتولون مناصب عليا ويحظون باحترام وتقدير كبيرين ويسهمون في نهضة بلادنا، من خلال فكر الأزهر الوسطي، لافتا إلي أن بلاده بصدد خطة لإنشاء ٣ مراكز أزهرية لتعليم اللغة العربية في تايلاند، في إطار التعاون المثمر بين الأزهر ودولة تايلاند.

الدكتور محمد الضويني مشيخة الأزهر مجلس الأمن القومي التايلاندي

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

وصول تركى آل الشيخ إلى مكتب وزيرة الثقافة

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

تطورات فى محاكمة المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال