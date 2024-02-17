السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استولى على 2.6 مليون جنيه.. ضبط مستريح الملابس بالجيزة

ضبط شخص
ضبط شخص

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 8 أشخاص لتضررهم من صاحب محل ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

وبالفحص وإجراء التحريات تبيَّن قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط احتيالي مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيـق الثراء السريع بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو (2.670.000) مليون جنيـه مصرى مـن المُبلغين.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة صاحب محل ملابس محافظة الجيزة مجال تجارة الملابس مقابل أرباح

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