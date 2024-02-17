ضبط 50 طربة "حشيش" بحوزة عنصرين إجراميين فى قنا

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن قنا، قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة قنا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من نطاق محل إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة قنا وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سيارة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والسيارة في النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(400000) أربعمائة ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استكمالًا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في دحر الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظًا على النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وفي ضربة أمنية حاسمة لمتجري ومروجي المواد المخدرة.