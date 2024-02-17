القبض على 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومخدرات وعملات مقلدة بالمنوفية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 5 عناصر إجرامية “لهم معلومات جنائية” مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا، بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وترويج العملات المقلدة.

وعُثر بحوزتهم على رشاش و2 بندقية آلية و3 بنادق خرطوش وطبنجة وفرد محلى و7 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية لمخدر الهيروين و1 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وسيارة ملاكي دون تراخيص، ملك أحدهم عملات مقلدة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.