مهرجان الخيول العربية يعود في بغداد بعد توقف 40 عاما

انطلقت في بغداد عصر اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان سومر الدولي للخيول العربية ويستمر يومين.

وقال محمد القطب عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن هذا المهرجان الذي جرى التحضير له بوقت مبكر يشكل انعطافة مهمة لإعادة أمجاده بعد توقف دام أكثر من 40 عاما بمشاركة خيول عربية أصيلة من حيث الدماء والنسب ومن سلالات عربية أصيلة".

وأوضح "هذا المهرجان الذي حظي بحضور دولي واسع اقتصر في دورته الحالية على مشاركين من المحافظات العراقية ونأمل أن تكون الدورات المقبلة بمشاركة جهات خارجية ودولية بعد الحصول على ضمانات وتسهيلات من السلطات العراقية للسماح بدخول وخروج الخيول المشاركة في دورات المهرجان المقبلة".

وأكد أن "لجان التحكيم ستأخذ في الاعتبار عند تسجيل النقاط عدة مزايا لتقييم الخيول المشاركة من حيث فتحة العيون والرقبة والصدر عند منحها الجوائز".

كما ذكر أن الحضور الرسمي الحكومي والبرلماني والدولي للبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والشعبي الكبير للمهتمين بالخيول العربية أضفى جمالية على أجواء المهرجان الذي انطلق في حدائق جزيرة الأعراس السياحية ببغداد فضلا عن الفعاليات الفنية والقصائد الشعرية التي رافقت انطلاق الدورة الجديدة للمهرجان.