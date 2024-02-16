مجلس الناتو وأوكرانيا: الاتفاق على دعم كييف بمليون طائرة مسيرة

أكد وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" خلال اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا فى بروكسل، التزامهم بمواصلة المساعدة العسكرية لأوكرانيا فى جهودها لمواجهة الجيش الروسى.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى عقب اجتماعات وزراء دفاع الناتو فى بروكسل: "أطلع وزير الدفاع الأوكرانى عمروف الحلفاء على آخر التطورات على الأرض وقد تناولنا أهمية دعمنا المستمر"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أنه فى الأيام القليلة الماضية فقط، شهدنا حزمًا جديدة من المساعدات أعلن عنها الحلفاء، بما فى ذلك كندا وفنلندا والنرويج وتغطى القدرات الرئيسية مثل معدات F-16 وقطع الغيار، وكذلك الدفاع الجوي.

وتجتمع مجموعة من الحلفاء بهدف تسليم مليون طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا كما اتفقت 20 دولة من دول الناتو على تشكيل تحالف لإزالة الألغام.

وقال ستولتنبرج: “كل هذا سيساعد فى إنقاذ حياة الأوكرانيين”.

وأشار إلى أن حلفاء الناتو يمثلون معًا 99٪ من إجمالى المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأن الالتزام المستمر ضرورى للحفاظ على حرية أوكرانيا.

وتابع: "منذ الغزو الروسي، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حوالى 75 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية وقد قدم حلفاء وشركاء آخرون فى الناتو أكثر من 100 مليار دولار أمريكى لذا فإن دعمنا يشكل مثالًا حقيقيًا لتقاسم الأعباء عبر الأطلسي.

وفى 15 فبراير، عُقد اجتماع لوزراء دفاع الناتو فى بروكسل، حيث انعقد اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا. وشارك وزير الدفاع رستم عمروف فى هذا الحدث عبر مؤتمر عبر الهاتف.