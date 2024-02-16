الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس الناتو وأوكرانيا: الاتفاق على دعم كييف بمليون طائرة مسيرة

الناتو
الناتو

أكد وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" خلال اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا فى بروكسل، التزامهم بمواصلة المساعدة العسكرية لأوكرانيا فى جهودها لمواجهة الجيش الروسى.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى عقب اجتماعات وزراء دفاع الناتو فى بروكسل: "أطلع وزير الدفاع الأوكرانى عمروف الحلفاء على آخر التطورات على الأرض وقد تناولنا أهمية دعمنا المستمر"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أنه فى الأيام القليلة الماضية فقط، شهدنا حزمًا جديدة من المساعدات أعلن عنها الحلفاء، بما فى ذلك كندا وفنلندا والنرويج وتغطى القدرات الرئيسية مثل معدات F-16 وقطع الغيار، وكذلك الدفاع الجوي.

وتجتمع مجموعة من الحلفاء بهدف تسليم مليون طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا كما اتفقت 20 دولة من دول الناتو على تشكيل تحالف لإزالة الألغام.

وقال ستولتنبرج: “كل هذا سيساعد فى إنقاذ حياة الأوكرانيين”.

وأشار إلى أن حلفاء الناتو يمثلون معًا 99٪ من إجمالى المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأن الالتزام المستمر ضرورى للحفاظ على حرية أوكرانيا.

وتابع: "منذ الغزو الروسي، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حوالى 75 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية  وقد قدم حلفاء وشركاء آخرون فى الناتو أكثر من 100 مليار دولار أمريكى لذا فإن دعمنا يشكل مثالًا حقيقيًا لتقاسم الأعباء عبر الأطلسي.

وفى 15 فبراير، عُقد اجتماع لوزراء دفاع الناتو فى بروكسل، حيث انعقد اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا.  وشارك وزير الدفاع رستم عمروف فى هذا الحدث عبر مؤتمر عبر الهاتف.

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024

عاجل.. أمريكا تكشف تفاصيل هجوم إلكترونى شنته على سفينة إيرانية

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

البيت الأبيض: القدرات الروسية المضادة للأقمار الاصطناعية تدعو للقلق

بوتين يحث الروس على الإنجاب حفاظا على العرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى