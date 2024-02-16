الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى بحاجة لتوسيع قدراته الدفاعية بعيدًا عن واشنطن

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل بحاجة إلى توسيع قدرات الردع والدفاع لديه بشكل هائل حيث لا تظل القارة دائمًا معتمدة على على الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان "سعيدًا للغاية لعقود تحت المظلة الأمنية المقدمة من واشنطن".

المظلة الأمنية الأمريكية لن تكون مفتوحة طوال الوقت

وقال بوريل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وهو تجمع سنوي لكبار مسئولي السياسة والدفاع في العاصمة البافارية "حسنًا، قد لا تكون المظلة الأمريكية مفتوحة طوال الوقت"، مضيفًا أن هذا ما قد يحتاجه الاتحاد الأوروبي "ليكون أكثر استقلالًا" عن ذي قبل".

وترك "بوريل" الباب مفتوحًا بشأن ما إذا كان يعتقد أن أوروبا يجب أن تتبنى نظامًا جديدًا للردع النووي.

جوزيب بوريل بوريل الردع الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي

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