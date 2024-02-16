الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بن غفير يعتزم توسيع سياسة السماح للإسرائيليين بتسليح أنفسهم

بن غفير
بن غفير

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عن اعتزامه "توسيع سياسة السماح للمستوطنين بتسليح أنفسهم".

ووصل "بن غفير" إلى شمال مدينة كريات ملاخي جنوب إسرائيل، حيث قتل إسرائيليان وأصيب 4 بهجوم إطلاق نار.

وذكر "بن غفير"، في مؤتمر صحفي بثته محطات التلفزة المحلية، أن أحد الإسرائيليين الذين تواجدوا في المكان أطلق النار على المنفذ ما أدى إلى مقتله.

وقال: "مواطن كان بالقرب من مكان الحادث قام بتحييده (المهاجم)، وهذا يثبت مرة أخرى مفهوم السلاح المنقذ للحياة".

وأضاف: "السلاح ينقذ حياة الناس، وسأوسع وأزيد سياسة السماح للمواطنين بتسليح أنفسهم".

وكان "بن غفير" قد أطلق مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر سياسة تسليح الإسرائيليين، وبخاصة المستوطنين بالضفة الغربية وفي غلاف قطاع غزة وقرب الحدود اللبنانية.

وقال "بن غفير": "فقط بموقف حازم يمكن محاربة الإرهاب في غزة وفي لبنان"، وفق تعبيره.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا وصل بسيارة إلى محطة للحافلات، وأطلق النار من مسدس على المتواجدين فيها، قبل أن يطلق أحد الإسرائيليين النار عليه ما أدى إلى قتله.

الأمن القومي إيتمار بن غفير بن غفير كريات ملاخي إسرائيل

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