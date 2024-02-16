الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نصر الله يهدد إسرائيل: صواريخنا تصل حتى إيلات

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي على المدنيين في لبنان كان متعمدا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة على جنوب لبنان، في أعقاب هجوم صاروخي لحزب الله على قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد بالجليل الأعلى، أمس الأول، أدى لمقتل جندية وإصابة عسكريين آخرين.

وأكد نصرالله خلال كلمة متلفزة أن استهداف كريات شمونة أمس بعشرات الصواريخ هو رد أولي على استهداف المدنيين قرب جنوب لبنان.

وشدد على أن "العدوان على النبطية والصوانة تطور يجب التوقف عنده"، لأنه استهدف المدنيين وأدى إلى استشهاد عدد كبير منهم.

وعلق على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: "لدينا قدرة صاروخية دقيقة تجعل يدنا تصل حتى إيلات".

وأضاف: "نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كلم وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة".

وتابع: "المجاهدون والشرفاء لم يضعفوا ولم يتراجعوا ولم يشكوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم وواصلوا الطريق".

حزب الله العدوان الإسرائيلى لبنان الاحتلال جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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