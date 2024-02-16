وزيرة البيئة تشارك في ماراثون الجري run for Gaza

وزيرة البيئة تؤكد على تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأطياف الشعب المصري مع أهالى غزة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ماراثون الجرى بمحمية وادى دجلة تحت مسمى "run for Gaza"، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة حوالي ١٠ الآف مشارك من مصر و٣٠ جنسية أخرى حول العالم، حيث يُعد هذا الحدث بمثابة رمز للتضامن الجماعي لتخفيف معاناة أهل غزة.

وخلال كلمتها رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمشاركين بالمارثون من داخل محمية وادي دجلة أحد محميات مصر والتى لها طابع خاص، مشيرة أن الماراثون يهدف إلى إرسال رسالة للعالم وهى دعم الدولة المصرية بكافة أطيافها، والمشاركين من ٣٠ جنسية مختلفة فى ماراثون الجرى، لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى جمع المساعدات والتبرعات لإرسالها إلى أهالينا فى قطاع غزة.

وأكدت وزيرة البيئة على أن تنظيم تلك الفاعلية والحدث تأتى فى وقت حيوي حيث تتكاتف الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية للعمل على وقف الحرب فى فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مضيفة أن هذا يأتى تضامنًا مع توجهات القيادة السياسية ومناداة كل أطياف الشعب المصري بوقف الحرب وإطلاق النار والعدوان على غزة، وحق كل فلسطيني فى حياة كريمة على أرضه وهى أرض فلسطين.

وأضافت وزيرة البيئة أن جميع التبرعات وإيرادات الماراثون سيتم تخصيصها لصالح أهالينا فى غزة، والمساعدات المقدمة من المشاركين من القطاع الخاص والوزارات المختلفة من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم ستذهب لصالح المساعدات لأهالي غزة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فكرة إقامة الحدث بمحمية وادى دجلة كمورد طبيعي تمثل رابطة قوية بالقضية الفلسطينية وحق كل فلسطينى فى مأكل ومشرب ومسكن آمن، مشيرة أن محمية وادي دجلة هى أساس فكرة توفير المأكل والمسكن والمشرب، حيث مصطلح التنوع البيولوجي وتجانس جميع المخلوقات مع بعضها البعض داخل المحميات.

وأضافت أن ماراثون الجرى من أجل غزة والذى نبدأه من محمية وادى دجلة التى تم إنشاؤها عام ١٩٩٩، كما أن الوادى التى تم الجرى به كان يمر مياه نهر النيل القديمة، وتوجد بها أنواع من الأحجار ترجع لأحجار بحرية قديمة، كما أن الوديان والكهوف الموجودة بها تعد مسكن لبعض الطيور الفريدة من نوعها.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية إمتلاك كل فلسطينى الحق فى الاستمتاع بموارده الطبيعية وبما حبا الله أرض فلسطين من نعم، متمنية أن يصل صوتنا وصوت الإنسانية للعالم أجمع بوقف العدوان وإطلاق النار فى غزة، وحق الفلسطينيين فى الحصول على حياة كريمة وحقوقهم المشروعة، معلنة عن تنظيم فعاليات أخرى فى محميات مصر بأعداد كبيرة، ودعوة مشاركين من جميع الجنسيات المختلفة من أجل إيصال هذا الصوت.

والتقطت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صورًا تذكارية مع المشاركين فى ماراثون Run For Gaza بمحمية وادى دجلة.

يذكر أن ماراثون الجرى بمحمية وادى دجلة الذى انطلق صباح اليوم تحت اسم run for Gaza، والذى يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، يشارك في تنظيمه عدة جهات، من وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضـة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشركة تذكرتى، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى.