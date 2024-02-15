الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة: مليار جنيه استثمارات إماراتية لإدارة المخلفات فى مصر

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة" الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة، والسيد فهد شهيل، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، اجتماعًا لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات وفتح فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين الشركة والقطاع الخاص المصري، وذلك بحضور ياسر عبدالله، نائب رئيس البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

وأعربت وزيرة البيئة، عن اعتزازها بالتعاون مع شركة "بيئة" الإماراتية في مجال إدارة المخلفات، والتي كان لها دور مهم في الشق الخاص بمنظومة المخلفات بمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، إلى جانب التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات في مصر من خلال الاستفادة من خبرات الشركة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ العديد من المشروعات بمصر، والتي تبدأ بمنظومة إدارة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبناء على عقد الشراكة والخدمات الموقع بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، خلال مؤتمر المناخ الماضي COP 28 بدبي.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، لعرض حول أعمال الشركة في مصر، وآخر مستجدات عقد الشراكة مع شركة العاصمة الإدارية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الجديدة، والتوسع في الخدمات المقدمة لتشكل الفرز والمعالجة والتدوير للمخلفات، باستثمارات مستقبلية بقيمة مليار جنيه.

وأشارت إلى تطلعها لمزيد من التحالفات القوية بين شركة "بيئة" وشركات القطاع الخاص المصري فى مجال إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، بما يعزز مسارات التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، موضحة أن إدارة المخلفات بأنواعها تقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.

كما أبدت وزيرة البيئة، تطلعها لتنظيم حدث يسلط الضوء على الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال إدارة المخلفات، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والشراكات مع القطاع الخاص، وعرض تجربة التعاون مع شركة "بيئة" الإماراتية كأحد النماذج المهمة لهذه الشراكات.

مليار جنيه استثمارات لإدارة المخلفات في مصر

من جهته، أكد فهد شهيل، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "بيئة"، أن عقد الشراكة لتنفيذ منظومة النظافة بالعاصمة الإدارية الجديدة هو خطوة للانطلاق نحو توسعات أكبر للشركة في مصر، مشيرًا إلى التطلع  لمزيد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات واعدة في إدارة أنواع مختلفة من المخلفات، المخلفات الطبية والإلكترونية وتحويل المخلفات لطاقة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزيرة البيئة: السماح للقطاع الخاص بالدخول فى منظومة المخلفات الجديدة

وزيرة البيئة: المرأة المصرية حائط الصد الأول فى مواجهة تغير المناخ

وأعرب خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة"، عن تطلعه لفتح مزيد من الشراكات داخل مصر، وتقديم ما تملكه الشركة من خبرات تكنولوجية لتعزيز منظومة إدارة المخلفات بمصر، في إطار خطط التوسع وعقد الشراكات الجديدة في الإقليم.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة الإماراتية إعادة التدوير والاستدامة إعادة التدوير

مواد متعلقة

"البيئة" تُشارك فى اجتماع "تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية"

وزيرة البيئة: مشاركة المغامر على عبده فى مؤتمر المناخ خطوة مهمة لتعزيز دور الشباب

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ننشر اعترافات المتهم بتهديد فتاة بـ"فيديو فاضح"

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"