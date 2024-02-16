الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزراء الرياضة والتضامن والبيئة يكرمون الفائزين فى ماراثون Run For Gaza

مراسم تكريم الفائزين
مراسم تكريم الفائزين

شهدت محمية وادي دجلة، اليوم الجمعة، حفل تكريم أبطال ماراثون "Run For Gaza" بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

والتقط الوزير أشرف صبحي صورًا تذكارية مع المشاركين في الماراثون فور وصوله، تأكيدًا على دعم الحكومة المصرية لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة.

ماراثون Run For Gaza

وكان ماراثون "Run For Gaza" قد انطلق صباح اليوم تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية، بهدف دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشارك في الماراثون مئات المتسابقين الذين تنافسوا على جوائز قيمة بلغت 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للمركز الثاني، و5 آلاف للمركز الثالث.

وشارك في تنظيم الماراثون عدد من الجهات، منها وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وشركة تذكرتي، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ويُعد ماراثون "اجري من أجل غزة" تجسيدًا للتضامن العربي والإنساني مع الشعب الفلسطيني، ورسالة دعم قوية لأهالي غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

Run For Gaza

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