الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ماراثون Run For Gaza ينطلق فى وادى دجلة بدعم وزارى ومشاركة واسعة

Run For Gaza
Run For Gaza

شهدت محمية وادي دجلة في المعادي، صباح اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون "Run For Gaza" بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إلى جانب مئات المتسابقين الذين توافدوا لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جوائز ماراثون Run For Gaza

ويقام الماراثون تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية، ويشهد منافسة قوية على جوائز قيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للمركز الثاني، و5 آلاف للمركز الثالث.

وقبل انطلاق سباق الـ5 كيلو، وقف المشاركون دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة.

ويهدف الماراثون إلى تقديم أكبر دعم للأشقاء في غزة وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية للقطاع.

ويشارك في تنظيمه عدد من الوزارات المصرية، بما في ذلك التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وشركة تذكرتي، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ويُعد ماراثون "Run For Gaza" مبادرة إنسانية هامة تُظهر عمق الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني، وتؤكد وقوف مصر إلى جانب غزة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.

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