رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

يشغل أذهان المسلمون معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، فالصلاة هي ركن أساسي في الإسلام، وتُعد واحدة من أهم الوسائل من أجل تحقيق التواصل مع الله عز وجل وتعزيز الروحانية، وذلك إلى جانب الجانب الروحي والديني، ليُشجع على أداء الصلاة لما لها من فوائدها النفسية والاجتماعية.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذه السطور موعد صلاة الجمعة اليوم 16 فبراير 2024 في القاهرة وباقي المحافظات، تكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظة القاهرة 12:09 ص

موعد صلاة الجمعة اليوم فى الإسكندرية 12:14

موعد صلاة الجمعة اليوم فى الإسماعيلية 12:05 م

وقت صلاة الجمعة اليوم في شرم الشيخ 11:57

موعد صلاة الجمعة اليوم فى محافظة أسوان 12:03 ص

موعد الصلاة اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:02

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:23

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:14 م

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 4:55

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:09 م

وقت صلاة المغرب 5:35 م

وقت صلاة العشاء 6:50 م.

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 6:58م