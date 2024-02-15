إبراهيم حسن: بطولة الإمارات بروفة جيدة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر لكرة القدم، أن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن، أصر على المشاركة في البطولة الودية بالإمارات الشهر المقبل، بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.



وقال إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، "إنه رغم ترك الاتحاد حرية القرار للجهاز الفني بشأن المشاركة من عدمها، نظرًا لضيق الوقت بين تولي المهمة رسميًا وإقامة منافسات البطولة، لكننا نري أنها فرصة لتجهيز اللاعبين".



وأضاف أن الجهاز الفني يرى أن معسكر منتخب مصر الشهر المقبل يمثل اللقاء الأول مع لاعبي المنتخب عقب تولي مهمة قيادة المنتخب بشكل رسمي، والفرصة الأولى للوقوف على العديد من التفاصيل الفنية.



وشدد إبراهيم حسن أن توقيت المعسكر هام للغاية، نظرا لكونه التجمع الأخير للمنتخب، قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في حزيران/يونيو المقبل، بالجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وأوضح أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يضع نتائج البطولة الودية في اعتباراته، لكنه يصب تركيزه على الاستفادة منها على الصعيد الفني، حيث فضل حسام حسن المدير الفني للمنتخب خوض مواجهات تنافسية في بطولة مجمعة، بدلا من اقتصار المعسكر على التدريبات أو مواجهات ودية ذات مستوى أقل من مواجهة منتخبات كبرى، كما هو الحالي في بطولة الإمارات.



يذكر أن منتخب مصر يتربع على قمة المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2026 برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فيما يتواجد منتخبا سيراليون وإثيوبيا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد نقطة واحدة، ويقبع منتخب جيبوتي بلا نقاط في المركز الأخير.

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