حسام حسن: شرف كبير لى قيادة منتخب مصر.. وأثق فى دعم الجماهير

تحدث حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن دوره في قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويُقام حاليًا مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة.

حسام حسن: شرف كبير لي قيادة منتخب مصر

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "شرف كبير لي قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، إنها مهمة كبيرة بالتأكيد".

وتابع: "منتخب مصر فريق عظيم وعريق، وله تاريخ كبير، والجميع خارج مصر ينظر للفراعنة بأنه اسم كبير وحقق 7 بطولات إفريقية".

وأكد: "هدفنا إسعاد الشعب المصري، وأعد الجميع سواء القيادة السياسية والمسئولون عن الكرة المصرية أن نضع منتخب مصر فى مكانه الطبيعى".

وواصل: "سنبذل أقصى ما لدينا لإسعاد الشعب المصري، وهذا هو حقهم".

وأضاف حسام حسن: "لا بد أن يثق الجميع بمنتخب مصر، ونسعى أن يفرح الجميع بتواجد مدرب وطنى مع احترامي لكل المدربين الأجانب والجميع يساند الجهاز الفني".

وأكمل: "نتمنى التوفيق والنجاح والصبر على الجهاز واللاعبين، والمساندة من أجل تحقيق إنجاز لمنتخب مصر كما حدث فى السابق فى تاريخ مصر".

وشدد: "سوف ننجح بدعم الجميع لنا، سواء من قِبل القيادة السياسية أو الإدارة والجماهير، بالإضافة إلى الإعلام".

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان مدربًا عامًا، محمد عبدالواحد مدربًا مساعدًا وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى ومانويل باريونوفو مدرب أحمال "برازيلي" وأخيرًا وليد بدر مديرًا إداريًا، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقالة روي فيتوريا، على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.