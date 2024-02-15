الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مدبولى": زيارة الرئيس التركى تمثل مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين

الاجتماع الأسبوعي
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث ومناقشة عدد من الملفات المهمة.


واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى القمة المصرية التركية المهمة التي عُقدت بالقاهرة أمس، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس رجب طيب أردوغان، في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات.

 ولفت إلى أهمية تلك القمة في وضع العلاقات المصرية التركية على مسارها الصحيح، وتعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا أنها تمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية على أساس التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين، بما يسهم في تعزيز السلم وتحقيق الإزدهار والرفاهية لصالح شعبي البلدين.


كما استعرض رئيس الوزراء ملخصًا عن عدد من لقاءات واجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المكثفة، خلال هذا الأسبوع، خاصة بشأن أحداث غزة، حيث استقبل ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وشهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وتثمين الجانب الأمريكي جهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وكذا تقديم المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى القطاع منذ اندلاع الأزمة.


وفى ذات السياق، استقبل رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، حيث تم استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، فضلًا عن جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية، ما يؤكد استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.


وجدد رئيس الوزراء في هذا الصدد، استمرار جهود مصر الدولية للتعامل مع مختلف الملفات السياسية، وخاصة ما يتعلق بالحرب في غزة، وصولًا لوقف إطلاق النار، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.


وأشار رئيس الوزراء، إلى استقبال السيد الرئيس صباح اليوم نظيره البرازيلي لولا دا سيلڤا، الذي تتزامن زيارته لمصر مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات المصرية البرازيلية، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وكذا الجهود المشتركة في إطار تجمع "البريكس"، لافتًا إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون من شأنها أن تحقق مصالح مشتركة للبلدين الصديقين.


واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، نتائج مشاركته في فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" التي استضافتها مدينة دبي، مشيرًا إلى عدد من اللقاءات، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما استقبله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتناول اللقاءان التأكيد على عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية، إلى جانب بحث سبل دفع مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.


كما أشار "مدبولي"، إلى أبرز ما تناوله لقاءاه مع رئيس البنك الدولي، ومدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش "القمة العالمية للحكومات" بدبي، من تأكيد تواصل جهود الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل، وكذا مساعي الدولة المصرية لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.


كما تناول رئيس الوزراء أبرز نتائج المباحثات التي جرت مع نائبة رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة الخارجية، في غضون زيارتها الأخيرة لمصر، لافتًا إلى أنه تم بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وصوفيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها: الاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وكذا مجال الأمن الغذائي.

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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